Dopo la clamorosa sconfitta contro il Cluj, la Lazio cerca il riscatto nella seconda giornata di Europa League contro il Rennes. Calcio d’inizio alle ore 21.00 ma per vedere la partita in diretta tv o in streaming?

La gara sarà visibile in esclusiva su Sky Sport 1 (canale 201 satellite e fibra) e Sky Sport 252, mentre sul digitale terrestre la diretta è sui canali 482 (SD) e 472 in HD. In streaming, invece, sarà trasmessa sulla piattaforma SkyGo. La partita sarà visibile anche in chiaro su TV8.

