Il momento della verità per Roma e Lazio. I giallorossi sfidano in trasferta il Borussia Monchengladbach, mentre per i biancocelesti con il Celtic è già sfida da dentro o fuori.

LE PARTITE

FC Astana – AZ: ore 16.50

Rosenborg – Sporting: ore 18.55

LASK – PSV: ore 18.55

Krasnodar – Trabzonspor: ore 18.55

Basilea 1893 – Getafe: ore 18.55

Copenaghen – Din. Kiev: ore 18.55

Lugano – Malmo FF: ore 18.55

Lazio – Celtic: ore 18.55

CFR Cluj – Rennes: ore 18.55

Apoel – Qarabag: ore 18.55

F91 Dudelange – Siviglia: ore 18.55

Sta. Liegi – Eintracht: ore 18.55

Oleksandriya – St. Etienne: ore 21.00

Ferencvaros – CSKA Mosca: ore 21.00

Braga – Besiktas: ore 21.00

Wolves – Slo. Bratislava: ore 21.00

Wolfsburg – Gent: ore 21.00

Espanyol – Ludogorets: ore 21.00

Feyenoord – Young Boys: ore 21.00

Monchengladbach – Roma: ore 21.00

WAC – Basaksehir: ore 21.00

Rangers – Porto: ore 21.00

Man United – Partizan: ore 21.00

LEGGI ANCHE

I RISULTATI DI CHAMPIONS