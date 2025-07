Ex Palermo, Lucioni amaro: “Da parte di Dionisi non c’è stata nemmeno una telefonata”

“Quando a novembre abbiamo deciso con il club di fare la risoluzione, da parte di Dionisi non c’è stata nemmeno una telefonata nei miei confronti, nonostante avesse sempre parlato di trasparenza”.

Questo il racconto di Fabio Lucioni a La Gazzetta dello Sport riguardo le sue ultime vicende in rosanero e la rottura col Palermo. Il difensore ha raccontato l’esperienza con Dionisi, ora esonerato al posto di Inzaghi.

“Prima della partita al Barbera ci siamo salutati come si fa tra i componenti delle panchine, poi a fine primo tempo si è avvicinato per parlarmi e gli ho detto che non era quello il momento giusto. Finisce lì”, ha conluso sulla vicenda.