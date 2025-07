Palermo, occhi puntati sul talento Nicola Masut: ma c’è concorrenza

Il Corriere dell’Alto Adige rilancia un’indiscrezione di mercato che coinvolge da vicino anche il Palermo. Il club rosanero, infatti, sarebbe tra le società maggiormente interessate a Nicola Masut, centrocampista classe 2006 attualmente in forza alla Dolomiti Bellunesi, squadra neopromossa in Serie C.

Il talento friulano ha attirato l’attenzione di diversi osservatori per le sue prestazioni nell’ultima stagione e, oltre al Palermo, anche Südtirol e Juve Stabia lo starebbero monitorando con attenzione.

La società di viale del Fante avrebbe inserito Masut nella lista dei profili da seguire in vista della prossima stagione. La possibilità di investire su un centrocampista giovane ma già strutturato tatticamente e tecnicamente rientrerebbe pienamente nella linea verde intrapresa dal club siciliano, sempre più proiettato verso una costruzione solida e sostenibile del proprio organico.