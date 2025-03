Ex Palermo, Lucioni: “Via da Palermo per un litigio con il direttore sportivo”

Fabio Lucioni, difensore del Frosinone ex Palermo, è tornato a parlare della sua esperienza in rosanero e della motivazione che ha portato alla rottura tra il calciatore trentasettenne e il club di viale del Fante. Il centrale nato a Terni concordò la rescissione del suo contratto con il ds De Sanctis dopo un lungo periodo fermo ai box per un problema all’anca, a seguito di alcune incomprensioni con la dirigenza secondo quanto dichiarato dal difensore stesso.

“Mi ero liberato dal Palermo perché c’erano delle vedute differenti, avevamo avuto discussioni con il direttore. Evidentemente sono arrivato solo a fine mercato perché non c’era la necessità di Lucioni all’epoca, poi hanno reputato che servisse una figura differente“, ha dichiarato Lucioni.

Lucioni, che con i rosanero ha totalizzato 28 presenze condite da due reti, è tornato titolare, giocando 90 minuti, proprio in occasione del match tra Frosinone e Mantova vinto dai ciociari. L’ultima volta era stata in maglia rosanero il 24 maggio 2024 nella gara ritorno dei playoff contro il Venezia, persa 2 -1 dai rosanero.





