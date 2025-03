Catania, fischi e contestazione al “Massimino” dopo il pareggio con il Foggia

“Al ‘Massimino’ non ci si diverte più”. Questo riporta il quotidiano La Sicilia al termine della partita che il Catania ha pareggiato per 1 -1 contro il Foggia, nella gara valida per la 29esima giornata del girone C di Serie C. Gli etnei sono reduci da tre pareggi di fila, tutti con lo stesso risultato, che hanno alimentato il dissenso dei tifosi a tal punto da generare una contestazione dei supporters rossoazzurri proprio al termine del match contro i pugliesi

“C’è chi ha abbandonato l’idea di andare allo stadio (8mila presenze contro il Foggia) e chi resta al proprio posto e manifesta aspro malcontento fischiando la squadra e contestando verbalmente la società – riporta La Sicilia -. La contestazione verbale della Sud nei confronti del vice presidente Grella conferma il distacco tra ambiente e club. Ci sono stati cori all’indirizzo di Pelligra provenienti dalla Nord, in generale i fischi sono stati costanti. Isteria verbale e depressione hanno avuto il sopravvento”

Il Catania, attualmente al decimo posto in classifica, ultimo disponibile per la partecipazione ai playoff, giocherà il prossimo turno valido per la 30esima giornata in casa del Latina, attualmente imbrigliato in zona playout e che cerca punti che sarebbero fondamentali in ottica salvezza.





