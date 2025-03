Palermo – Brescia 1 – 0, le pagelle dei quotidiani

Pohjanpalo segna il rigore che fa vincere il Palermo contro il Brescia e il finlandese diventa quello con i voti più alti in pagella. Generalmente votazioni dalla sufficienza in su per tutta la squadra.

I voti dei quotidiani

Giornale di Sicilia: Audero 6; Baniya 6, Magnani 7, Ceccaroni 7; Pierozzi 6 (dal 34′ s.t. Diakitè s.v.), Blin 6 (dal 23′ s.t. Segre 6), Gomes 6, Di Francesco 6.5 (dal 34′ s.t. Lund s.v.); Le Douaron 6 (dal 47′ s.t. Insigne s.v.), Verre 6,5 (dal 23′ s.t. Vasic 6); Pohjanpalo 7

Corriere dello Sport: Audero 6; Baniya 6, Magnani 7, Ceccaroni 6.5; Pierozzi 6 (dal 34′ s.t. Diakitè 5.5), Blin 5.5 (dal 23′ s.t. Segre 6), Gomes 6, Di Francesco 6.5 (dal 34′ s.t. Lund 6); Le Douaron 6.5 (dal 47′ s.t. Insigne s.v.), Verre 6 (dal 23′ s.t. Vasic 6.5); Pohjanpalo 6.5.





La Gazzetta: Audero 6; Baniya 6, Magnani 7, Ceccaroni 7; Pierozzi 6.5 (dal 34′ s.t. Diakitè 6), Blin 6 (dal 23′ s.t. Segre 6), Gomes 6, Di Francesco 6.5 (dal 34′ s.t. Lund 6.5); Le Douaron 6 (dal 47′ s.t. Insigne s.v.), Verre 6.5 (dal 23′ s.t. Vasic 6); Pohjanpalo 7.