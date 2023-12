Fabregas: “Peccato per il finale, meritavamo di più rispetto al Palermo”

Cesc Fabregas commenta il 3-3 fra il ‘suo’ Como e il Palermo: quella che per lui è stata l’ultima partita da capo allenatore, dato che domani scadrà la deroga e lo spagnolo dovrà frequentare il corso per avere il patentino.

“Il primo tempo del Palermo è stato positivo e noi non abbiamo trovato il nostro gioco – dice Fabregas a ‘SkySport’ – poi è cambiato tutto, abbiamo fatto un cambio e abbiamo giocato in maniera fantastica. Sono dispiaciuto poi per il finale: peccato non aver vinto perché meritavamo di più”.

“La mia esperienza in panchina? Sono contento di aver migliorato la situazione in classifica – risponde lo spagnolo – ma avremmo potuto fare meglio: bisogna tenere sempre questa mentalità. È stata la prima esperienza della mia carriera, sono contento di questo e mi dispiace di non poter continuare: c’è tanta adrenalina a stare in panchina”.

Sul nuovo allenatore, infine: “Non lo conosco bene in realtà – ammette Fabregas – è stata una scelta della società e io sono qua per aiutarla. Sarà il benvenuto, vogliamo il bene del Como”.

