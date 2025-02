Falcinelli: “Stiamo facendo meglio di squadroni come Cremonese e Palermo”

Diego Falcinelli, attaccante dello Spezia, ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Il Secolo XIX” dopo il pari contro il Modena. Il centravanti ha parlato della classifica, sottolinenando come la sua squadra stia facendo meglio di compagini importanti come Palermo e Cremonese.

“Pressione? Nessuna, perché stiamo facendo meglio delle aspettative, a differenza di squadroni come Palermo e Cremonese. Ora siamo terzi con un traguardo importante e ce la stiamo mettendo davvero tutta: giocarsi la Serie A è una cosa che va al di là di tutto, penso che valga la pena lottare in queste dodici partite tirando fuori tutto per raggiungere il nostro obiettivo insieme alla società, alla squadra e ai tifosi”, afferma.

“Obiettivo? Vincere tutte e dodici le sfide, non sarà facile ma ce la metteremo tutta: a Modena poche squadre prenderanno punti, noi però ne abbiamo lasciati due per strada che cercheremo di recuperare domenica contro il forte Catanzaro”, conclude Falcinelli.





LEGGI ANCHE

PALERMO, EMERGENZA IN DIFESA