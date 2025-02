Foschi: “Palermo, i dirigenti si espongono poco. Sembra che le colpe siano tutte di Dionisi”

Rino Foschi, storico ex dirigente del Palermo, è intervenuto nel consueto appuntamento settimanale su TMW e ha commentato il deludente pari dei rosanero contro il Mantova.

“I dirigenti del Palermo si espongono poco, sembra che le colpe siano tutte dell’allenatore. Palermo è una città particolare, a cui bisogna parlare con chiarezza. Anche io da dirigente ho avuto dei bassi ma cercavo di rialzarmi. Giusto che la piazza di Palermo pretenda risultati. Faccio fatica a capire cosa succeda”, afferma.

“Manca continuità di prestazioni e i risultati sono una conseguenza – continua – . C’è qualcosa che non va dall’alto al basso. A gennaio sono arrivati rinforzi importanti. Bisogna dare continuità ai risultati ed eventualmente andare in profondità per capire cosa non funzioni. Ho visto che Dionisi è finito nell’occhio della critica: Palermo è la quinta città d’Italia, la piazza si aspetta risultati, soprattutto con una società così importante alle spalle”.





