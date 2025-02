Caputo: “Sempre stato un pallino di De Zerbi, aveva provato a portarmi a Palermo”

Ciccio Caputo, ex attaccante del Sassuolo tra le altre, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. L’ex centravanti ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta e ha ammesso che in passato Roberto De Zerbi aveva cercato di portarlo al Palermo durante la sua breve esperienza in rosanero.

“Io sono sempre stato un suo pallino, infatti aveva provato a portarmi anche a Palermo. Quelle parole mi hanno fatto scattare qualcosa che mi ha portato anche in Nazionale – dice – . Quando sono stato convocato, ero a casa. Sapevo che questa possibilità poteva concretizzarsi e c’era un po’ di ansia positiva in famiglia. Quando è arrivata la notizia, sono scoppiato in urla di gioia. Mia moglie e i miei figli erano in lacrime per la felicità, fu un traguardo impensabile”.

Caputo poi spiega la decisione sul suo ritiro: “È stata una scelta maturata in questi mesi, da quando ero svincolato (agosto 2024). Ho ricevuto alcune offerte ma nessuna mi dava gli stimoli che cercavo. Dopo un confronto con la mia famiglia ho capito quale fosse la cosa giusta da fare”.





