Marino: “Palermo attardato, chi lo avrebbe detto a inizio stagione?”

Pasquale Marino, ex allenatore di Bari e brevemente Palermo tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e si è soffermato sopratutto sulla situazione dei rosanero, che stanno vivendo una stagione complicata.

“Niente playoff? Sarebbe una grossa delusione, considerati gli investimenti sostenuti, inclusi quelli di gennaio. La proprietà ha dimostrato che vuole ottenere qualcosa di importante, però il campionato di Serie B è bello anche per questo: chi, a inizio stagione, avrebbe infatti pensato a un Palermo così attardato quando mancano 12 giornate al termine? Idem dicasi per Samp, Salernitana e Frosinone. La verità è che in B non ci sono certezze, né partite facili: devi sempre combattere, senza mai abbassare la guardia”, afferma.

Marino ha poi analizzato la situazione del Cosenza, prossimo avversario del Palermo: “Chiaramente la penalizzazione ha influito anche sulla testa dei giocatori e adesso sarà molto difficile rimediare. Quando ti trovi nei bassifondi della classifica devi avere gente di grandissima levatura tecnico-tattica, ma soprattutto caratteriale, per uscire dalla spirale negativa. Ribadisco, sarà dura per il Cosenza evitare la retrocessione”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, EMERGENZA IN DIFESA