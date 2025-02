Gomis: “Il recupero è la mia priorità. Tutte le energie sono dedicate a questo”

Alfred Gomis lavora per recuperare al meglio. Il portiere del Palermo si è infortunato durante la prima giornata di campionato e potrebbe rientrare al massimo per le ultime partite della stagione, con l’obiettivo realistico di essere pronto per il prossimo campionato.

In un’intervista per “Oltre la Rete”, il portiere ha raccontato la difficile routine di un calciatore che deve recuperare da un grave infortunio: “Gran parte della mia giornata la passo nel centro di riabilitazione. Poi, una volta tornato a casa, continua le terapie. Quando, invece, ho un pò di tempo libero ne approfitto per andare a cena, se il piccolo sta bene e tutto lo permette. Bologna è una bellissima città che ho vissuto già anni fa, ma oggi non sono qui per vivermela ma per il mio obiettivo, ovvero recuperare e stare meglio”.

“Magari la domenica c’è pur sempre l’occasione per fare una “gita fuori porta” o un giretto. Ho canalizzato le mie energie sul mio recupero, senza stare a pensare cose del tipo “perchè è capitato a me?”, “poteva andare meglio?”. Ormai quello che è successo non si può cambiare più. Ovviamente non sono focalizzato solamente sul mio lavoro perché ho la fortuna di avere i miei affetti con me e quindi di avere più equilibrio, altrimenti dopo due mesi esplodi. Invece, tornando a casa, ritrovo la mia zona d’oro”, conclude.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfred Gomis (@alfredgom1s)

LEGGI ANCHE

PALERMO, DUE PUNTI E OTTO GOL SUBITI