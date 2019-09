A Palermo con il sorriso. Mattia Fallani racconta così i suoi primi giorni in Sicilia, tra le ambizioni per una carriera nel calcio appena cominciata e l’entusiasmo di chi ha tanta voglia di dare il proprio contributo alla causa rosanero.

Intervistato negli studi di TRM, il giovanissimo portiere (classe 2001) racconta i suoi primi giorni in rosanero: “Sono rimasto stupito, da Palermo e dai tifosi rosanero. E’ una bellissima città, c’è grande calore ed stato bello inserirsi in questa squadra; è una bella opportunità. A metà agosto mio padre e il mio procuratore mi dissero che c’era l’offerta del Palermo e onestamente non ci volevo credere. Il mio sogno? Per ora quello di esordire in campionato con i rosanero: go avuto la possibilità di mettermi mostra solo contro il Biancavilla, ma spero di avere altre occasioni”.

La testa però è al presente ed è già rivolta al match di domenica: “Contro il Messina sarà una partita difficile, ma faremo del nostro meglio. Pelagotti? Mi avevano già detto che sarebbe arrivato un portiere di esperienza, ma ora posso dire che è davvero un ragazzo straordinario. Il futuro? A Palermo sono in prestito, il mio cartellino appartiene alla Spal. Vedremo cosa succederà a giugno. Ma tra tanti anni potrò dire di aver fatto parte della rinascita del Palermo”.

