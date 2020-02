Tony Di Piazza potrebbe presto tornare in Sicilia per seguire il Palermo dal vivo. E stavolta potrebbe essere in grande compagnia: il vicepresidente del Palermo ha infatti annunciato che in occasione di Palermo – Palmese, il “Palermo Fan Club” si sta organizzando per la maxi trasferta.

L’annuncio su Facebook: “Cari amici, il Palermo Fan Club sta pensando di organizzare un viaggio in Italia per la partita Palermo – Palmese di domenica 29 Marzo , Partenza 27 Marzo rientro 1 Aprile”.