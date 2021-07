MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Tempo di sognare e di lavorare per l’Fc Messina. La dirigenza del club è a lavoro per far sì che la Serie C diventi realtà: come riporta Il Giornale di Sicilia, ci sono due strade per arrivare al professionismo.

Il primo tentativo che la società di Rocco Arena sta tentando è quello di essere riconosciuta come nona neopromossa dalla Serie D in virtù delle rinunce di Gozzano e Aglianese (quest’ultima prima in graduatoria di ripescaggio).

Se ciò non dovesse andare in porto, si prepareranno le carte per la richiesta di ripescaggio. La prima scadenza è fissata per mercoledì 21 luglio, quando la domanda verrà presa in esame dalla Covisoc.

