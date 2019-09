Il Palermo continua la sua marcia vincendo anche contro FC Messina. La squadra di Pergolizzi non gioca una grande partita, ma la giocata di Ficarrotta è decisiva per i tre punti.

Per il Giornale di Sicilia i migliori in campo sono Ficarrotta, Crivello e Martin. Due i voti meno positivi, uno per Lancini, reo di non aver guidato la difesa con la solita personalità ed esperienza, l’altro per Vaccaro. Ecco i voti: Pelagotti 6, Doda 6, Lancini 5.5, Crivello 6.5, Vaccaro 5.5, Martinelli 6, Martin 6.5, Kraja 6, Ficarrotta 6.5, Ricciardo 6, Felici 6.

Il migliore in campo per La Gazzetta dello Sport è Luca Ficarrotta, anche se Martin viene premiato con lo stesso voto. Brutto impatto nella partita per Langella, che prende l’unico 5.5. Ecco i voti: Pelagotti 6, Doda 6, Lancini 6, Crivello 6, Vaccaro 6, Martinelli 6, Martin 6.5, Kraja 6, Ficarrotta 6.5, Ricciardo 6, Felici 6, Langella 5.5.

Il Corriere dello Sport premia Martin e Ficarrotta come i migliori in campo; per entrambi c’è un bel 7. Ecco i voti: Pelagotti 6, Doda 6, Lancini 6, Crivello 6, Vaccaro 6, Martinelli 6,5, Martin 7, Kraja 6, Felici 6,5, Ricciardo 5, Ficarrotta 7.

