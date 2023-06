MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

LECCO – FOGGIA (and. 2-1): FINALE 3 – 1 Marcatori: 4′ p.t. Bjarkason (F), 33′ p.t. Lepore (L) su rigore, 33′ s.t. Lakti (L), 43′ s.t. Lepore (L)

Dopo 50 anni, il Lecco torna in Serie B. La formazione bluceleste – dopo aver eliminato il Cesena in semifinale – centra la promozione vincendo 3-1 anche il ritorno della final playoff di Serie C contro il Foggia di Delio Rossi, che aveva perso di misura anche all’andata e che oggi allo stadio “Rigamonti-Ceppi” si arrende dopo un cammino pieno di emozioni.

LA CRONACA – Partenza sprint del Foggia che trova subito il vantaggio nella partita di ritorno (pareggiando i conti del doppio confronto con la grande giocata di Bjarkason e provano a schiacciare la formazione lombarda. Gli uomini di Foschi però conquistano un calcio di rigore (dopo una lunga revisione VAR) e dagli 11 metri Lepore non sbaglia.

Nella ripresa, invece, la partita diventa invece una guerra di nervi. Delio Rossi le prova tutte inserendo tutti gli attaccanti per riportare il doppio confronto in parità, ma alla fine è il Lecco a trovare il gol che gira definitivamente l’inerzia della sfida. Dalmasso non trattiene: Lakti in mischia segna e fa esplodere lo stadio “Rigamonti-Ceppi”, che inizia ad assaporare il traguardo. E nel finale il gol di Lepore (infortunato e stremato) in contropiede, che fa iniziare in anticipo la festa, mentre Delio Rossi viene espulso. Questa volta il miracolo non riesce al Foggia (che cede alla tensione negli incandescenti minuti finali). Al triplice fischio il boato dei tifosi di casa: il Lecco torna in Serie B. —-> ECCO IL QUADRO DELLE 20 SQUADRE DELLA PROSSIMA SERIE B

FINE PARTITA

43′ s.t. – GOL LECCO! LEPORE! In contropiede il Lecco chiude i conti con Lepore, che salta il portiere e insacca a porta vuota con le ultime energie rimaste (dopo il gol si accascia stremato e infortunato). Nel frattempo il “Rigamonti-Ceppi” inizia già a festeggiare. Manca solo il fischio finale per certificare la promozione.

33′ s.t. – GOL LECCO! LAKTI! Il Lecco si avvicina alla promozione: Dalmasso non trattiene una conclusione dalla distanza, rimedia sulla respinta ma poi Lakti si avventa sul pallone. I blucelesti sono ora avanti di due reti nel doppio confronto di finale.

29′ s.t. – OCCASIONE FOGGIA! Melgrati respinge il pallone, Beretta (da due passi) non riesce coordinarsi il tempo per ribadire in rete la respinta

28′ s.t. – Delio Rossi tenta il tutto per tutto: per il Foggia entrano Beretta e Iacoponi.

20′ s.t. – Delio Rossi si gioca la carta Antonio Vacca (entrato al posto di Di Noia), il Lecco invece prova a gestire il pareggio (che varrebbe la promozione).

8′ s.t. – Forcing del Lecco: conclusione di Buso, che Kontek mette in calcio d’angolo (anticipando anche il portiere Dalmasso).

ORE 18:39 – Inizia il secondo tempo.

FINE PRIMO TEMPO – All’intervallo 1-1 al “Rigamonti-Ceppi”: il Lecco pareggia i conti contro il Foggia e con questo risultato sarebbe promosso in Serie B. Nel primo tempo, partenza sprint del Foggia che trova subito il vantaggio nella partita di ritorno (pareggiando i conti del doppio confronto con la grande giocata di Bjarkason e provano a schiacciare la formazione lombarda. Gli uomini di Foschi però conquistano un calcio di rigore (dopo una lunga revisione VAR) e dagli 11 metri Lepore non sbaglia.

33′ p.t. – GOL LECCO! PAREGGIO DI LEPORE SU RIGORE! Dopo una lunga revisione VAR viene assegnato calcio di rigore per i lombardi. Conclusione chirurgica di Lepore, che incrocia con il destro e insacca all’angolino basso (alla destra di Dalmasso).

28′ p.t. – OGUNSEYE! Altra grande occasione per il Foggia: cross di Bjarkason e colpo di testa da centro area che finisce di un nulla sopra la traversa.

25′ p.t. – Il Foggia continua a insistere nella metà campo avversaria, Lecco che fatica a gestire il possesso ed è costretto a ripiegare.

13′ p.t. – Foggia ancora pericoloso: Conclusione di Schenetti dalla destra, Melgrati devia in angolo

4′ p.t. – GOL FOGGIA! BJARKASON! Il Foggia sblocca subito il risultato e riporta il doppio confronto in parità! Grande stop e conclusione vincente sul primo palo per l’esterno islandese.

ORE 17:32 – Inizia la partita! Nel primo tempo il Lecco attacca da destra verso sinistra.

Un pomeriggio che vale una stagione intera: una partita che vale la Serie B. Lecco e Foggia si affrontano nel ritorno della finale playoff di Serie C, con i lombardi avanti 2-1 nel punteggio complessivo dopo la partita di andata (QUI il regolamento).

Il Lecco sogna il ritorno tra i cadetti dopo mezzo secolo, per il Foggia di Delio Rossi sarebbe il coronamento di una pazza post-season e il ritorno in B dopo la ripartenza tra i dilettanti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LECCO – FOGGIA (FINALE PLAYOFF SERIE C)

LECCO – Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli, Galli, Lepore; Pinzauti, Buso. A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Lakti, Scapuzzi, Zambataro, Tordini, Stanga, Martorelli, Ilari, Cusumano, Bunino, Mangni. Allenatore: Luciano Foschi.

FOGGIA –Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Di Noia, Schenetti, Bjarkason; Peralta, Ogunseye.

A disposizione: Raccichini, Thiam, Petermann, Di Pasquale, Beretta, Vacca, Markic, Iacoponi, Odjer, Capogna, Rutjens. Allenatore: Delio Rossi.

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino

Assistenti: Federico Votta di Moliterno e Ivan Catallo di Frosinone

Quarto ufficiale: Marco Monaldi di Macerata

VAR: Valerio Marini di Roma 1

AVAR: Salvatore Longo di Paolo