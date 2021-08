MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Per Giacomo Filippi sarà un’annata importante quella che sta per iniziare: come scrive Benedetto Giardina ne Il Giornale di Sicilia, il tecnico ha una grandissima occasione per mettersi in mostra vincendo con il Palermo, aprendo davanti a sé una lunga carriera d’allenatore.

Rimasto per sostituire Boscaglia durante la stagione scorsa, Filippi è stato scelto per guidare la squadra nell’importante stagione che il Palermo sta per vivere, dove lotterà più o meno dichiaratamente per la promozione in Serie B.

Il tecnico potrebbe essere l’uomo giusto, o almeno è quello che dice la sua media punti: con Filippi il Palermo ha ottenuto il 64,29% delle vittorie (su 13 partite giocate, 9 vinte, 3 perse e un pareggio).

