Per il Palermo due pareggi su due, per il Foggia una grande vittoria e una eclatante sconfitta: le due squadre arrivano allo scontro di domenica sera allo Zaccheria con un cammino che più diverso non si può. Ma i precedenti sembrerebbero indicare l’X come soluzione finale più probabile.

I precedenti parlano di un sostanziale equilibrio: nei 38 precedenti complessivi i pareggi sono stati 18, quasi la metà; il conto dei gol è di 33 a 32 per il Foggia (praticamente pari) e la cosa anomala – soprattutto per gli scommettitori – è che nei 18 confronti finora disputati in Puglia solo uno è terminato Over (cioè con almeno tre gol) e risale al campionato di serie B del 1960-61: finì 2 a 3. Quella gara rappresenta una delle due vittorie ottenute dal Palermo a Foggia: l’altra risale invece alla stagione 1998-99, finita 0 a 1.

COSENZA – VERONA, 0 A 3 A TAVOLINO

Fra i precedenti più significativi c’è la sfida della stagione 1988-89. Il doppio confronto finì in entrambi i casi 1 a 1 ma per il Palermo non fu un bel ricordo. Il Foggia guidato da Pino Caramanno (e vice Tonino Cerro) pareggiò al Provinciale di Trapani contro il Palermo di Rumignani nell’ultima giornata di campionato con gol di Barone (palermitano): in serie B andò il Foggia, il Palermo restò in serie C. E’ finita 1 a 1 anche la sfida dell’anno scorso in serie B.

