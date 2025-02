Galatasaray – Fenerbahce, Jose Mourinho accusato di razzismo

Il derby turco tra Galatasaray e Fenerbahce termina 0 – 0 . Dopo le recenti polemiche sull’arbitraggio in Turchia, la partita è stata diretta dallo slovacco Slavko Vincic, reduce dalla gara di Champions tra Psv e Juventus e considerato uno dei migliori arbitri a livello internazionale. Nonostante ciò, nel post partita Mourinho ha dichiarato di aver apprezzato la direzione dell’arbitro slovacco, scatenando però un vero e proprio putiferio.

“Ho ringraziato l’arbitro Slavko Vincic, perché con tutti quelli della panchina avversaria che saltavano come scimmie a ogni decisione, ha avuto un grande carattere in quello che può essere considerato un ambiente da giungla – dichiara Mourinho – . Se fosse stato un arbitro turco, avrebbe dato un giallo a Yusuf Akcicek al primo minuto e avrei dovuto sostituirlo dopo cinque minuti”.

Dichiarazioni che hanno fatto infuriare il Galatasaray, pronto a denunciare l’allenatore portoghese, come annunciato attraverso un comunicato: “Dall’inizio del suo incarico dirigenziale in Turchia, il tecnico del Fenerbahce José Mourinho ha costantemente rilasciato dichiarazioni sprezzanti nei confronti del popolo turco. Oggi, il suo discorso è andato oltre i semplici commenti immorali e si è trasformato in una retorica inequivocabilmente disumana. Con la presente dichiariamo formalmente la nostra intenzione di avviare un procedimento penale in merito alle dichiarazioni razziste di José Mourinho, e di conseguenza presenteremo denunce ufficiali all’Uefa e alla Fifa”.





Il Fenerbahce risponde, difendendo Mourinho tramite un comunicato: “Una dichiarazione rilasciata da Jose Mourinho dopo la partita è stata completamente decontestualizzata e si è cercato di distorcerla deliberatamente. Come ogni persona di buon senso può vedere e capire, queste dichiarazioni usate da Mourinho per descrivere la reazione eccessiva dello staff tecnico della squadra avversaria alle decisioni arbitrali durante la partita non possono in alcun modo essere associate al razzismo”.

