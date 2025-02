Serie D, Enna a testa alta dopo il ko con la Reggina. Pagana: “Ma dobbiamo segnare di più”

Sconfitta pesante per l’Enna sul campo della Reggina seconda forza del torneo nell’ultimo turno del campionato di Serie D girone I. I gialloverdi lasciano comunque il terreno di gioco del “Granillo” a testa alta, nonostante il 3-0 finale, in virtù di un’ottima prestazione a larghi tratti che ha dato alcuni grattacapi alla corazzata amaranto. A causa di questa sconfitta, e dei risultati delle altre partite, l’Enna staziona appena a +1 sulla zona play out.

Peppe Pagana, tecnico dell’Enna, ha commentato così la sconfitta: “L’approccio è stato ottimo, nel primo quarto d’ora abbiamo creato un paio di occasioni dove dovevamo essere più precisi. Con un po’ di sfortuna e qualche disattenzione ci siamo però trovati sotto di due gol. I dettagli fanno la differenza, nel primo gol una deviazione ha infilato la palla sotto il nostro incrocio, il secondo gol non doveva esserci perché arriva da un corner inesistente. Dispiace per il risultato, ma sicuramente ci prendiamo quanto di buono abbiamo fatto e dobbiamo fare di più”.

Pagana esprime grande rammarico: “Perdere a Reggio Calabria contro una corazzata come quella amaranto ci sta, dispiace però per il 3-0 perché secondo me non rispecchia l’andazzo della partita ed è una punizione troppo pesante per noi. Abbiamo accumulato in stagione tanti pareggi, significa che ce la siamo giocata alla pari con tutti e ovviamente sono gli episodi a fare la differenza”.





Pagana si dice preoccupato per la classifica: “Questo è un campionato duro ed equilibrato. Segniamo pochi gol e dobbiamo migliorare se vogliamo continuare a inseguire il sogno salvezza. Di scontato non c’è niente, sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile ma vogliamo tirarci fuori dalle sabbie mobili delle ultime posizioni. Adesso ci aspetta un’altra trasferta durissima, sul campo di un Licata che è quasi all’ultima spiaggia e vivrà il match come una finale, dovremo dare tutto per tornare a casa con qualche punto”.

LEGGI ANCHE

RAGUSA FESTEGGIA IL TRIS, ERRA È RAGGIANTE “VITTORIA PREZIOSA”

SANCATALDESE INSEGUE LA SALVEZZA, PIDATELLA “LOTTEREMO FINO ALLA FINE”

IL PALERMO SI GODE I “GEMELLI DEL GOL”