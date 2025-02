Serie D, Ragusa festeggia dopo il tris. Il tecnico Erra raggiante “Risultato prezioso”

Nella 24^ giornata del campionato di Serie D girone I il Ragusa è tra le poche squadre siciliane a sorridere. Gli iblei sono infatti reduci da un netto 3-0 contro il sempre più fanalino di coda Akragas. Gli iblei si allontanano quindi dalla zona play out fissando un importante +6 dall’Acireale quintultimo: è invece ormai quasi disperata la situazione del Gigante biancazzurro ultimo in classifica a 14 punti a -8 dal primo posto utile per giocare gli spareggi salvezza.

Il Ragusa domenica prossima andrà a far visita al Sambiase, quarta forza del torneo, in un incontro che sulla carta appare proibitivo. Probabilmente invece per l’Akragas sarà una partita da definitivo dentro o fuori quella che si giocherà domenica all’Esseneto contro l’Acireale. Per gli akragantini un’eventuale sconfitta significherebbe avere ormai un piede e mezzo in Eccellenza.

È felice Alessandro Erra, allenatore del Ragusa, dopo il 3-0 rifilato all’Akragas: “Abbiamo giocato un’ottima partita contro una squadra che, al netto dell’ultima posizione in classifica, ci ha creato molte difficoltà soprattutto nella prima frazione. Siamo stati bravi a non farci prendere dalla frenesia e a sbloccarla prima dell’intervallo. La ripresa si è messa così in discesa, siamo rimasti compatti e bravi a trovare il raddoppio e poi a chiuderla col tris”.





Erra si dice entusiasta della squadra: “I miei ragazzi meritano tanti complimenti e anche tanti ringraziamenti. Abbiamo ottenuto la quarta vittoria di fila, le ultime tre senza subire gol, e non è facile fare questo filotto a prescindere dal campionato che giochi. Dobbiamo proseguire su questa strada e non pensare che l’obiettivo è stato già raggiunto. Dedichiamo questa vittoria al presidente Franco Coppa che sta vivendo un momento particolare dopo un intervento delicato”.

