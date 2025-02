Dal Palermo City Group all’Inter: il dirigente ‘cambia’ maglia

Novità nel Consiglio d’Amministrazione dell’Inter. Il club nerazzurro ha ufficializzato due importanti nomine: sono stati eletti due nuovi consiglieri indipendenti, Diego Gigliani (ex City Football Group) e Claudia D’Arpizio.

Gigliani e il Palermo

Gigliani ha avuto un ruolo chiave nella fase iniziale dell’esperienza al Palermo di City Group. Ha ricoperto la carica di amministratore delegato nel primo organigramma rosanero targato CFG, affiancato da Gardini come direttore generale.

È stato presente alla conferenza stampa di presentazione del luglio 2022 e ha supportato la squadra in un momento delicato, dopo la sconfitta di Terni, quando Corini sembrava vicino all’esonero. Ha fatto parte del Consiglio d’Amministrazione rosanero fino al novembre 2023.





Ha deciso di lasciare il CFG nel 2023 per diventare presidente e direttore generale del Saint Louis City SC, club della MLS (massimo campionato di calcio negli Stati Uniti). Ora questa nuova e prestigiosa esperienza all’Inter.

La carriera di Gigliani e le parole di Marotta

Gigliani ha lavorato per oltre un decennio presso il City Football Group e il Manchester City. Nel suo ultimo ruolo presso il club, era responsabile della gestione dei club europei, dell’America Latina e partner per il Gruppo, un ruolo che comprendeva l’impostazione di una direzione strategica per ottenere sinergie all’interno del sistema di multiproprietà, oltre a risultati sportivi e di business. Prima di intraprendere il suo percorso nel mondo dello sport, Gigliani ha lavorato per 13 anni come partner e strategic managment consultant presso Oliver Wyman negli uffici di New York dedicati a Telecom, Media e Tech.

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha così commentato i due nuovi ingressi: “Sono molto felice di dare il benvenuto a Claudia e Diego nella famiglia nerazzurra. La loro nomina dimostra la prosecuzione del nostro impegno per una gestione sempre più efficace e verso la stabilità finanziaria del club, combinata con il mantenimento della competitività ai massimi livelli in ogni competizione nazionale e internazionale. Grazie al supporto della proprietà Oaktree, l’Inter ribadisce la massima rilevanza per figure di grande competenza ed esperienza nel Consiglio e nel top management del club, con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile e duraturo”.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO SI GODE I “GEMELLI DEL GOL”