Serie D, la Sancataldese insegue la salvezza. Pidatella: “Lotteremo fino alla fine”

Nell’ultimo turno di campionato, pareggio per la Sancataldese tra le mura amiche nel derby con la Nissa, 24^ giornata del girone I di Serie D. Al “Mazzola” succede tutto nel primo quarto d’ora, infatti al vantaggio iniziale degli ospiti con Diaz ha risposto al 15’ per i verdeamaranto Bonilla. Un punto a testa che permette alla Sancataldese di continuare a sperare nella salvezza diretta, e alla Nissa di assestarsi a metà classifica ben distante dalla zona calda.

Orazio Pidatella, tecnico della Sancataldese, ha espresso soddisfazione: “Ho un gruppo eccezionale che in settimana lavora tanto e, al di là di qualsiasi risultato, penso si noti. La squadra è forte mentalmente, non è mai facile riprendere questo genere di partita e siamo stati bravissimi a non farci abbattere dallo svantaggio. Dispiace non sia arrivata la vittoria, ma sono soddisfatto che la squadra abbia dimostrato di essere viva, nonostante non sia mai semplice giocare con una “pistola puntata alla testa” e l’obbligo del risultato”.

Il tecnico si è poi soffermato sugli obiettivi: “Per principio non ci arrendiamo mai. Ci sono solo due giorni nella vita in cui non si può fare niente, ieri e domani, quindi il nostro diktat è vivere sempre l’oggi. La salvezza? Mancano 10 partite alla fine del campionato, siamo arrabbiati e c’è la consapevolezza di potercela giocare contro chiunque. Lotteremo per questi colori fino alla fine”.





LEGGI ANCHE

ENNA SI LECCA FERITE DOPO LA REGINA. PAGANA “SCONFITTA TROPPO PESANTE”

RAGUSA FESTEGGIA IL TRIS, ERRA È RAGGIANTE “VITTORIA PREZIOSA”

ECCELLENZA, L’ATHLETIC PALERMO VINCE IL BIG MATCH

IL PALERMO SI GODE I “GEMELLI DEL GOL”