Longo: “Tante squadre hanno deluso, anche il Palermo”

Moreno Longo, allenatore del Bari, è stato intervistato per la tv calabrese LaCTV.it e ha analizzato il campionato di Serie B, sottolineando come diverse squadre ritenute ‘big’ abbiano poi deluso le aspettative. Il tecnico ha menzionato anche il Palermo.

“Ci sono state più squadre che hanno deluso, come Frosinone, Salernitana, Palermo o Samp – ha commentato Longo – . Tutte erano partite con grandi organici e ambizioni, ma la Serie B è un campionato tremendo. Ora sono attardate e qualcuna anche in difficoltà. La Juve Stabia invece penso sia la più bella sorpresa, il Sassuolo si sapeva avrebbe fatto un campionato a parte, lo Spezia e il Pisa hanno dato segnali importanti e non scontati”, ha concluso l’ex Frosinone.

Il Bari, attualmente a +2 dai rosanero, nel prossimo turno affronterà al “San Nicola” la Sampdoria di Leonardo Semplici, reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due partite.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO SI GODE I “GEMELLI DEL GOL”