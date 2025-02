Athletic Palermo, Prezzabile: “Io, tifoso del Palermo, trascinato dalla Curva Nord: stupendo”

Nel pomeriggio di ieri l’Athletic Club Palermo, capolista del campionato di Eccellenza girone A, ha battuto la seconda in classifica Gela con uno scoppiettante 3-1 in rimonta. Infatti, a passare in vantaggio sono stati gli ospiti dopo pochi minuti con Agudiak, ma prima dell’intervallo Prezzabile ha riportato il match in equilibrio. In avvio di ripresa una magia di Spinola su punizione e nel finale un rigore di Micoli hanno completato la rimonta. Athletic adesso capolista a +4 sui biancazzurri secondi a sette giornate dalla fine della stagione regolare.

A parlare è Alessandro Prezzabile, autore del gol che ha rimesso il match in equilibrio prima dell’intervallo: “Un gol importante soprattutto a livello mentale per tutti noi. Sono contento sia per avere segnato e sia perché è servita ad incanalarci verso la vittoria”. Il centrocampista parla del calore del pubblico: “Sono palermitano, tifo Palermo, il sostegno dei ragazzi della curva Nord è stato emozionante. Mentre ero in panchina cantavo con loro (ride, ndr)”.

A commentare la gara anche Filippo Raciti, tecnico nerorosa, che è raggiante. “Una grande vittoria, davanti a una bella cornice di pubblico. Ci tenevamo tantissimo a fare bella figura e a vincere, in un campionato del genere battere una rivale ti permette di affrontare le gare successive in maniera diversa. Avere quattro punti di vantaggio ci permette di lavorare più serenamente, ma non dobbiamo alzare il piede dall’acceleratore”.





Il tecnico sottolinea la reazione della squadra: “In una partita così delicata, prendere gol dopo pochi minuti e reagire non era né facile né scontato, ma siamo stati bravi. Abbiamo giocato tutta la partita nella loro metà campo, non rischiando praticamente niente nonostante le ripartenze fossero l’arma migliore dei nostri avversari”.

LEGGI ANCHE

GELA, CACCIOLA: “COMPLIMENTI ALL’ATHLETIC PALERMO, NON MOLLEREMO”

ATHLETIC PALERMO BATTE GELA 3-1: IL RESOCONTO DEL BIG MATCH