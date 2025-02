Gela, Cacciola: “Troppi errori, c’è un po’ di rammarico ma non dobbiamo mollare”

Si è giocata ieri pomeriggio la sfida tra Athletic Club Palermo e Gela, prima contro seconda del campionato di Eccellenza girone A. A spuntarla sono stati i palermitani in rimonta che sono riusciti a chiudere ila gara sul 3-1 e a consolidare il primato distaccandosi con un importante +4 sui biancazzurri a sette giornate dalla fine del campionato.

Gaspare Cacciola, tecnico del Gela, ha commentato così la sconfitta: “Siamo partiti fortissimo, abbiamo sbloccato la gara passando in vantaggio e abbiamo gestito bene rischiando pochissimo. Loro facevano solo lanci lunghi col portiere e noi potevamo sfruttare bene qualche ripartenza. A tagliarci le gambe è stato il loro pari un attimo prima dell’intervallo. I ragazzi sono tornati nello spogliatoio un po’ già di morale e ho cercato di tirarli su, ma il loro 2-1 ad inizio ripresa sotto l’aspetto mentale è stato difficile da gestire”.

Il rammarico del tecnico: “Come avevo detto alla vigilia, avrebbe vinto chi commetteva meno errori. Purtroppo abbiamo sbagliato tanto e questo non ci ha permesso di ottenere un risultato che per come si era messa la partita nel primo tempo poteva anche starci. Ce la siamo giocata a viso aperto, siamo anche andati in vantaggio, ma probabilmente dovevamo gestire meglio alcuni momenti della partita”.





“L’ho detto prima della partita e lo confermo anche adesso, questo match non sarebbe stato decisivo a prescindere da come fosse finito, ancora i punti in palio fino al termine della stagione regolare sono tanti”. – continua Cacciola – “Sicuramente la classifica si è delineata e siamo a -4 dal vertice, ma dobbiamo continuare nel nostro percorso e giocarcela fino alla fine. Se l’Athletic resterà in testa gli faremo i complimenti e noi ci andremo a giocare i play off per andare in Serie D. Indubbiamente non dobbiamo assolutamente pensare di mollare”.

