Galeoto: “Palermo, fondamentale arrivare tra le prime cinque. Poi ai playoff…”

Francesco Galeoto, ex difensore di Palermo e Salernitana tra le altre, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Stadionews e ha commentato il momento dei rosanero, analizzando le ultime prestazioni e le prospettive in chiave promozione.

“Il Palermo ha una società e una dirigenza forte – ha ammesso – . Figure come Osti e Gardini sono una fortuna per i rosa. A gennaio Osti ha fatto un grande lavoro, portando giocatori di qualità. Le vittorie contro Sassuolo e Salernitana danno fiducia. Arrivare tra le prime cinque sarebbe fondamentale. Ai playoff, questo Palermo può dire la sua. Anche se non dovesse salire in Serie A, la base è solida per ripartire e costruire una stagione importante, come ha fatto quest’anno il Sassuolo”.

Galeoto si è poi espresso anche sulla lotta playoff e sulla situazione in zona playout: “Mi ha sorpreso fin qui la Juve Stabia: una bella realtà, protagonista di un campionato davvero positivo. Dispiace invece vedere squadre come Sampdoria e Salernitana in zona retrocessione, ma purtroppo finora hanno disputato un campionato molto deludente. Alla fine, però, questo è il campionato di Serie B: chi ha più fame può togliersi grandi soddisfazioni”.





In conclusione, Galeoto ha parlato anche della Serie C: “Spero che il Messina si salvi e che il Trapani possa rialzarsi e concludere la stagione in maniera più tranquilla. Nel girone C, poi, c’è l’Avellino, che ultimamente ha battuto il Catania: è una squadra veramente forte, che merita ampiamente la Serie B.”

