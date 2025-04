Palermo, esame di maturità a Bari: rosa a caccia del tris

Dopo la roboante e anche piuttosto incredibile (per il risultato) vittoria contro il Sassuolo primo della classe, il Palermo è ora chiamato a dare seguito ai due successi di fila sul difficile campo del Bari.

I rosanero sono sulle ali dell’entusiasmo e anche la tifoseria sembra aver ritrovato nuova linfa. La partita con il Bari è il test perfetto per comprendere se l’ottima prestazione messa in campo per 70 minuti contro il Sassuolo sia parte di un percorso di crescita o solo uno dei tanti fuochi di paglia stagionali. Il Palermo non ha mai vinto tre partite di fila in stagione, a testimonianza di come la mancanza di continuità sia stato il grande problema.

I punti varranno doppio perché si tratta di uno scontro diretto. Il Bari è in piena lotta per un posto ai playoff e il Palermo deve fare risultato proprio per non far rientrare una squadra così insidiosa tra le prime otto.





Dopo due partite giocate con lo stesso undici iniziale, le assenze di Ceccaroni e Segre (squalificato) costringeranno Dionisi a ridisegnare lo schieramento. In ballo per i rosanero c’è un ulteriore balzo in classifica dato che portando a casa i tre punti Brunori e compagni salirebbero al sesto posto a quota 48, superando momentaneamente il Catanzaro, che sabato affronterà la Carrarese in trasferta.

Il cammino del Bari

Il Bari ha collezionato 41 punti nelle 32 giornate di campionato giocate sino ad ora, a fronte di 8 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte. I ‘Galletti’ sono la squadra che pareggia di più in Serie B insieme al Catanzaro. Uno score che vale l’attuale decimo posto in classifica.

In casa, i biancorossi hanno ottenuto 24 punti grazie a 5 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte, mettendo a segno 20 gol e subendone 16. Nel 2025, il Bari non ha ancora perso una partita al “San Nicola”.

Le ultime 5 partite di campionato sono state caratterizzate da 4 pareggi e una sconfitta, l’ultimo trionfo risale all 22 febbraio scorso (27a giornata) quando il gol di Maggiore fu decisivo nello 0 – 1 esterno contro il Mantova.

Lo scorso turno di campionato ha riservato alla truppa di Longo la complicata trasferta a Catanzaro, una partita ricca di emozioni: il Bari è passato prima in vantaggio con Lasagna, ha subito la rimonta del Catanzaro, ha trovato il 2 – 2 con Favasuli per poi subire il 3 – 2 del Catanzaro a sette minuti dal 90′. Ci ha pensato Favilli al 92′ a regalare il gol del pareggio ai ‘Galletti’.

A guidare l’attacco dei biancorossi ci sarà il rapidissimo Lasagna (6 gol) mentre al suo fianco agirà da seconda punta l’ex rosanero Falletti (1 gol, 3 assist). Sulla fascia sinistra occhio alla corsa e al piede di Dorval (4 gol, 3 assist), che nonostante giochi piuttosto lontano dalla porta sulla carta, sa come rendersi pericoloso.

