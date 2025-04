Messina, nuove scadenze: 330 mila euro entro il 16 aprile o sarà penalizzazione

Il futuro del Messina resta appeso a un filo in vista del 16 aprile, termine entro il quale la società dovrà saldare stipendi, contributi e sistemare alcuni pagamenti fiscali arretrati. In caso contrario, rischia una nuova penalizzazione in classifica, dopo il già pesante -4 subito per inadempienze precedenti. Secondo quanto raccontato da messinasportiva.it, mancherebbero all’appello circa 330mila euro, cifra che al momento non risulta coperta.

A rendere la situazione ancora più complicata e pesante, è la mancanza concretezza da parte dell’attuale proprietà, l’Aad Invest Group, che finora non ha rispettato gran parte delle promesse fatte. Anche i potenziali acquirenti sembrano essersi defilati: a causa sopratutto dei dubbi sulla solidità finanziaria e dei tempi fin troppo ristretti. Un cambio di gestione entro il 16 aprile adesso appare sempre meno probabile.

Nel frattempo, si fa strada l’ipotesi di una soluzione “ponte”, vale a dire, l’aiuto di imprenditori locali per evitare ulteriori penalizzazioni. Anche il Comune e i gruppi organizzati di tifosi stanno cercando di mobilitarsi per salvare il club, mentre il tempo a disposizione diminuisce e le incertezze aumentano.





