Pescara, mano pesante del giudice sportivo: squalificati Baldini padre e figlio

Fioccano le sanzioni per il Pescara. Il giudice sportivo Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal rappresentante A.I.A Marco Ravaglioli, ha preso provvedimenti disciplinari nei confronti di diversi tesserati.

Silvio Baldini è stato squalificato per una giornata per doppia ammonizione. Squalificato anche il figlio, Mattia Baldini, per due giornate per aver tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell’arbitro, avendogli rivolto frasi offensive per contestarne l’operato.

Squalifica anche per il preparatore atletico del Pescara, Carlo Cavasinni, per una condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara: si è alzato ripetutamente dalla panchina pronunciando frasi offensive verso l’arbitro. Anche Gaetano Letizia, calciatore del Pescara, è stato squalificato per una gara effettiva per doppia ammonizione.





Dall’altra parte, per l’Arezzo, è stato squalificato per una gara effettiva Emiliano Pattarello, per recidività in ammonizione, pur non essendo stato espulso.

