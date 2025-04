Bari – Palermo sarà visibile gratis su Dazn

Bari – Palermo, match valido per la 33a giornata di Serie B, sarà disponibile gratuitamente su Dazn. La partita è in programma venerdì 11 aprile alle ore 20:30.

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Motivazioni altissime al “San Nicola” per questa sfida, uno scontro diretto per la zona playoff. Il Bari è reduce da un periodo tutt’altro che positivo, caratterizzato da quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. La vittoria manca dal 22 febbraio, quando i pugliesi si imposero di misura in trasferta sul campo del Mantova. Il Palermo, invece, arriva a questa sfida forte dei due successi ottenuti contro la Salernitana e, successivamente, in casa contro la capolista Sassuolo, battuta con un pirotecnico 5 – 3.





