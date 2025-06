Gattuso: “Dobbiamo ritrovare entusiasmo. L’obiettivo è andare al mondiale” ​​

Parla Gennaro Gattuso. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale, subentrato a Spalletti dopo una serie di prestazioni deludenti, si è presentato ufficialmente in una lunga conferenza stampa. Ha parlato con decisione del Mondiale come unico obiettivo e della necessità di ricostruire l’identità del gruppo squadra.

“È un sogno che si realizza — ha esordito — e spero davvero di esserne all’altezza. So bene che non sarà facile, ma nella vita niente lo è. C’è tanto da fare: bisogna lavorare, viaggiare, parlare con i giocatori per entrare nella loro testa. Da anni sento dire che manca il talento, ma io non sono d’accordo. I giocatori ci sono, il punto è metterli nelle condizioni giuste per esprimersi al meglio. Il nostro obiettivo è riportare l’Italia al Mondiale: è fondamentale, per noi e per il nostro calcio”.

Gattuso ha poi aggiunto: “In questi giorni ho parlato con 30-35 giocatori. Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo, liberarci del pensiero negativo. Chi arriva a Coverciano deve farlo con il sorriso e la voglia di appartenere a una famiglia. Questo, più ancora di tecnica e tattica, è l’elemento che ci ha sempre contraddistinto nel mondo, ed è ciò che voglio ritrovare”.





