“Odissea Palermo, Mirri alla ricerca di soci”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia, che fa il punto della situazione in casa rosanero a poche ore dalla scadenza della prelazione a favore di Dario Mirri. Della possibile operazione se ne parlerà in un incontro a tre (Foschi, Mirri, Preziosi) a Milano, ma le possibilità di portarla a termine sembrano ridotte.

CESSIONE, MIRRI VERSO IL NO: BLITZ DI FOSCHI

Foschi però ostenta tranquillità e, secondo il quotidiano, avrebbe pronto un piano B da far scattare in caso di emergenza per evitare la penalizzazione: non si tratterebbe di York Capital e non sarebbe la Damir (non intenzionata ad assumersi un altro bimestre di stipendi); un vero e proprio jolly da mettere sul tavolo per pagare gli stipendi entro il 18 marzo.

Come riportato da Fabrizio Vitale, intanto, il proprietario della Damir prosegue i contatti nel tentativo di formare una cordata last minute e Preziosi starebbe spingendo altri imprenditori (pur con qualche resistenza) a farsi carico dell’operazione, forse anche per prendere tempo in vista di una futura cessione del Genoa (che allo stato attuale non si è concretizzata). Di certo “il futuro è appeso a un filo” e il destino del Palermo passa in prima battuta dalla giornata di oggi.

