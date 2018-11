“Il patto per la A del Palermo in scadenza”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per introdurre i temi legati ai rinnovi di contratto in casa Palermo: tanti i giocatori sotto osservazione, con i quali si tratta per definire il futuro.

JAJALO, “VALORE AGGIUNTO”: SI LAVORA AL RINNOVO DI CONTRATTO

I nomi sono quelli di Aleesami, Jajalo, Rispoli e Struna: tutti in scadenza di contratto nel 2019, ma anche quest’anno (almeno in Serie B) punti di riferimento della squadra. Fabrizio Vitale sottolinea: “Erano dati in partenza in estate, ma la società non ha voluto regalarli a chi li chiedeva gratis per la situazione contrat­tuale. Ora costituiscono il valo­re aggiunto degli uomini di Stellone. Già, perché è di uomi­ni che bisogna parlare, anzi di un patto tra gentiluomini sanci­to tra loro e il d.s. Foschi”.

Il Palermo prima di tutto ed è per questo che ai giocatori in scadenza (consci delle difficoltà societarie) sarebbe stato offerto il rinnovo automatico (su base biennale) ma solo in caso di promozione in Serie A. I segnali però dicono soprattutto che tra giocatori e dirigenza ci sia unità di intenti verso l’obiettivo promozione, anche in caso di offerte durante il mercato di gennaio.

