“In A come quel Palermo”. Parola di Stefano Sorrentino e Francesco Bolzoni, che alla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia confidano le loro impressioni sui rosanero e sulla ricorsa alla promozione in Serie A, tracciando un parallelo con il Palermo che nel 2014 con Iachini centrò l’obiettivo a suon di record.

Intervistati da Giovanni Di Marco, Bolzoni sottolinea come il Palermo dopo 27 partite abbia in realtà un solo punto in meno rispetto al 2014: “Un dato che dimostra quanto la squa­dra di Stellone stia facendo be­ne, nonostante qualche intoppo e tutte le difficol­tà societarie at­traversate que­st’anno, proble­mi che sicuramente hanno reso più pesante e complicata la sta­gione ai giocatori, quanto me­ no dal punto di vista mentale. Stellone però sta facendo un ot­timo lavoro. Il contributo degli attaccanti? Resta molto difficile fare un paragone. Quel Palermo aveva in organi­co alcuni giocatori che da lì a breve sarebbero esplosi ai mas­simi livelli”.

Sorrentino invece sottolinea: “Il Palermo oggi ha la fortuna di dover giocare meno partite rispetto a quante ne gio­cammo noi. Non è una cosa da po­co, perché la B è un campionato molto logorante. Per il resto la squadra ha tutto per giocarsela e ottenere quella promozione che l’anno scorso è sfuggita di un soffio. Da ex capitano faccio il tifo per loro. Iachini? Ha avuto grandi meriti ma bisogna riconoscere che. Gattuso creò la base iniziale da cui ripartire dopo la retroces­sione”.

