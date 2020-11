“Soffia il vento dell’Africa sul Palermo”. Queste le parole usate da Giuseppe Leone per descrivere l’impatto dei calciatori africani sul club di viale del Fante.

Kanoute, eroe del derby per il gol, è stato il primo attaccante rosa ad andare a segno, ma è solo uno dei 4 calciatori africani del Palermo: ci sono anche Odjer, Broh e Marong.





Il primo è ormai diventato il perno sul quale si fonda il centrocampo rosa e le scelte di Boscaglia, sempre il migliore in campo dall’inizio del campionato. Il secondo, in netta crescita dal suo arrivo, ha già fatto vedere frazioni di buon calcio, ma gli manca la continuità. Per il terzo invece, deve ancora arrivare l’esordio in maglia rosa, pur essendo in Sicilia da ormai due stagioni.

