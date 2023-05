MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Sei formazioni in lotta per due posti e mai una quota così bassa. Venerdì il Palermo incontra il Brescia e il destino playoff sarà totalmente nelle sue mani, ma non si è mai assistito a una lotta così serrata in cui le squadre non sono state in grado di consolidare il piazzamento.

Lo scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia in cui propone l’esempio del Venezia: quindicesimo alla 32a giornata e settimo alla 37a. Inoltre sono sei le formazioni in lotta “per le ultime due posizioni valide per giocare in trasferta il primo turno”, scrive Arena. Ai lagunari e ai rosanero si aggiungono Pisa, Reggina, Ascoli e Como: mai così tante a contendersi la qualificazione.

Altro aspetto da considerare è la quota salvezza: dovrebbe essere tra 48 e 51. Nel primo caso o a 49 punti sarebbe la più bassa di sempre. L’attuale record è costituito dai 50 del Perugia nella stagione 2018-19

