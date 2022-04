MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Nel recupero di mercoledì, il Taranto e Saraniti hanno fatto un regalo al Palermo. La formazione dell’attaccante palermitano ha battuto il Monopoli, facendo rimanere le quattro squadre in lotta per il secondo posto raggruppate in soli due punti.

Catanzaro e Avellino a 62; Monopoli a 61; Palermo a 60. Questa la classifica a tre gare dalla fine. E stavolta, i rosanero – scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia – dovranno “sfruttare al meglio il regalo dei pugliesi”.

Sabato, infatti, ci sarà già l’occasione: al “Veneziani” andrà in scena Monopoli-Palermo. “Senza un successo, per il Palermo si tratterebbe di un’altra chance non sfruttata”.

LEGGI ANCHE

BRUNORI: “TANTI GOL? NON VOGLIO FERMARMI. SUL FUTURO…”

PALERMO, MAI COSI’ TANTI GOL AL BARBERA DAL 2009