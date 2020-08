“Difesa a 4, esterni alti e trequartista. Boscaglia disegna il suo Palermo”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre un approfondimento su quello che sarà il nuovo Palermo di Boscaglia, dall’assetto tattico ai ruoli chiave (in pagina anche il punto sul mercato e un’intervista all’ex rosa Ciaramitaro)

Come sottolineato da Benedetto Giardina, oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’addio all’Entella, ma il “cantiere” è già aperto e le idee chiare: “Calcio d’attacco ma con equilibrio. Difesa a quattro, ma non una droga”. Il piano di base è il 4-3-1-2 o 4-2-3-1 – con tutte le varianti del caso – , uno o due trequartisti ma anche esterni abili in entrambe le fasi, in grado di scalare e passare a gara in corso al 4-4-2 (scenario per il quale servono rinforzi, ma in cui – ad esempio – Floriano potrebbe trovare molto più spazio che a Bari).





Gli uomini in mezzo (anche quelli con i piedi buoni) non mancano; servono invece uomini sulle fasce ed è lì che si interverrà: a parte Accardi e Crivello (comunque ormai proiettati verso il ruolo di centrale e non di tornante) al momento c’è il solo Doda in organico. Cinque anni dopo Boscaglia torna in Sicilia e sembra avere già le idee molto chiare.

