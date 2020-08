Il suo arrivo sulla panchina rosanero non è ancora ufficiale, ma di fatto Boscaglia lavora già insieme alla dirigenza al Palermo che verrà e al calciomercato, che (dopo una fase di assestamento) inizia a prendere quota e mettere sul piatto i nuovi obiettivi. A cominciare dagli esterni, fulcro del gioco di Boscaglia, ma anche dall’attaccante palermitano Andrea Saraniti, ormai a un passo dal ritorno nella sua Palermo.

La trattativa per portare in Sicilia il 32enne di proprietà del Lecce (l’ultima stagione in prestito al Vicenza) è ormai ai dettagli e impostata da alcuni giorni: il Palermo lo ha cercato nuovamente dopo il tentativo dello scorso anno; lui è ormai intenzionato a tornare a casa e indossare per la prima volta in carriera una maglia rosanero, sposando la causa del nuovo Palermo.





L’altro nome in cima alla lista è (o sarebbe meglio dire torna ad essere) quello di Davide Marsura, 26 anni, ultima stagione con il Livorno e già cercato dalla dirigenza rosanero nelle scorse settimane: con l’arrivo di Boscaglia infatti il “collegamento” con l’esterno è potenzialmente sempre più forte, visto che ha giocato a Brescia nel 2015/16 proprio con Boscaglia allenatore e con gli attuali dirigenti rosa al timone di squadra e società.

Intanto si arricchisce la lista di nomi dei possibili rinforzi: tra i nomi che piacciono c’è Marco Chiosa dell’Entella (26enne difensore di piede sinistro, richiesto dell’allenatore) e Statella del Catanzaro, ma circola con insistenza anche il nome dello svincolato Nicola Valente, esterno offensivo svincolatosi dalla Carrarese.

