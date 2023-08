MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Sirene di mercato per Dario Saric. Secondo quanto riportato sul Giornale di Sicilia, si registra un timido interesse del Bari per il centrocampista.

Sul quotidiano si legge che la cessione di Saric non è considerata una priorità dalla dirigenza rosanero e avverrebbe soltanto di fronte a un’offerta irrinunciabile. Il Palermo, nella scorsa stagione, ha investito tanto su di lui dal punto di vista economico e chiaramente non vuole svendere.

Per Saric sta per iniziare una stagione molto importante. Nel primo campionato in maglia rosanero, il centrocampista ha deluso le aspettative, soprattutto perché arrivava dopo una lunga trattativa e un trasferimento oneroso.

Il classe 1997 dovrà fare meglio degli zero gol e un assist collezionati nella passata stagione e, a prescindere dai numeri, dovrà crescere di rendimento, anche perché la concorrenza è aumentata.

