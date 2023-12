MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Gli ex dell’incontro nell’approfondimento del Giornale di Sicilia che parla di cinque calciatori del Palermo che sono transitati dal Parma. Uno di questi è Stulac, che fu acquistato nel 2018 per rinforzare il centrocampo una volta approdati in A.

Lo sloveno proveniente dal Venezia, nonostante un contratto di cinque anni, non convinse e andò ad Empoli. Poi c’è Insigne, che al Parma non venne confermato nella massima serie nonostante il suo contributo: passò quindi al Benevento.

“Pigliacelli, Di Francesco e Brunori da Parma ci sono passati solo per firmare il contratto, prima di intraprendere lunghi giri dell’Italia in prestito senza mai rientrare nei piani dei ducali”, si legge sul quotidiano.

