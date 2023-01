MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia spazio al nuovo team manager del Palermo, Fabio Pinna, presente nel ritiro dei rosa a Roma con cui ieri ha effettuato il primo giorno di lavoro. Il nuovo dirigente rosanero si frapporrà tra i piani alti e lo staff tecnico, consentendo una maggiore comunicazione con l’allenatore Eugenio Corini.

Pinna ha già ricoperto medesimo ruolo in passato, dal 1999 al 2013, quando militava nella dirigenza del Piacenza partendo dalla Serie A fino a scendere in Lega Pro. Poi il ritorno in A nel 2013 con il Genoa, con cui passerà tre anni, e l’approdo a Milano (sponda Inter) dal 206 al 2019 per poi abbandonare dopo il passaggio di proprietà da Thohir a Zhang.

L’ultima esperienza per Pinna, prima di unirsi al Palermo, si è conclusa nel 2022 con il Chiasso in Svizzera. Con il ritorno in B, il team manager è pronto a giocarsi le proprie carte per puntare alla riconferma nella prossima stagione

LEGGI ANCHE

PALERMO, A COME ACCARDI, B COME SERIE B, C COME CUORE