Il Palermo cerca un partner per Brunori: un rinforzo per il reparto offensivo che possa aiutare o sostituire l’italo brasiliano visto che Vido non ha convinto e che Soleri potrebbe lasciare la formazione rosa per altri lidi, magari in Serie C.

Questa l’analisi di Benedetto Giardina nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia in cui parla di tre nomi sondati in questo momento da Rinaudo & Co.: si tratterebbe di Demba Seck del Torino, Gennaro Tutino del Parma o Ilija Nestorovski dell’Udinese.

Seck è un calciatore classe 2001, ciò permetterebbe al Palermo di inserirlo in lista senza problemi essendo un un Under: ha già giocato quest’anno contro i rosa in coppa Italia all’Olimpico, nella sfida persa dal Palermo 3 – 0 (qui le parole di Juric).

Grandi capacità fisiche per il giocatore in grado di prendere il posto di Brunori in avanti, supportarlo o accompagnarlo dalla fascia in un attacco a tre. La trattativa per portare Tutino in viale del Fante, invece, appare più complessa. Anche perché servirebbe liberare uno slot tra gli over per poterlo acquistare.

Nestorovski, vecchia conoscenza rosa e già allenato da Corini in Serie A, era stato valutato prima dell’apertura delle liste. Da capire se le sue qualità si sposeranno con quelle di Brunori. Infine c’è Melchiorri del Perugia, punta vecchio stampo, sarebbe stato offerto ai rosanero, ma al momento si valutano altri profili. Come quello di Nestorovski, vecchia conoscenza rosa e già allenato da Corini in Serie A

