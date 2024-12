GdS – “Dionisi adesso si aspetta più gol: Ranocchia prova a sbloccarsi”

“… Spostando il raggio d’azione più avanti e quindi a centrocampo, il Palermo non può che sperare in una rapida risoluzione dell’incantesimo da parte di Ranocchia che non segna da Febbraio scorso“.

Un accenno dell’articolo del Giornale di Sicilia sul centrocampista ex Juve e la necessità di tornare a bucare la rete. Ranocchia ha giocato quattordici gare ma ancora il tiro vincente non è arrivato.

Nove mesi senza reti, con l’ultimo gol realizzato nel 2-2 contro la Cremonese di febbraio scorso, quando segnò le quattro reti in altrettante partite consecutive. Adesso Dionisi vuole il suo contributo.