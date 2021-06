MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il nuovo Palermo parte oggi. La chiave di tutto sarà data dai cinque o sei rinforzi“. Così Benedetto Giardina analizza ne Il Giornale di Sicilia l’imminente scossa che per forza di cose prenderà il club rosa a livello di mercato.

Filippi e Castagnini, diventati da alcuni giorni il fulcro del progetto del Palermo, stanno pianificando insieme il mercato rosanero, tra cessioni, esuberi e potenziali acquisti: rimasta in stand-by la situazione Lucca, il tecnico avrebbe chiesto il ritorno di Rauti, che resta al momento una pista fredda.

Da chiarire le situazioni legate a Santana, ma anche quella di calciatori come Somma, Crivello e Saraniti. Per quanto riguarda il mercato in entrata, Castagnini ha messo gli occhi su Guiebre del Monopoli e Varutti del Modena. Novità anche per la sede del ritiro: il quotidiano riporta che Filippi avrebbe chiesto di svolgerlo in Campania, regione zeppa di squadre con le quali confrontarsi.

