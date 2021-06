MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo riparte dai giovani. Il club rosanero ha intenzione di puntare su almeno 4 calciatori nati dopo il 2000: si tratta di Marong, Doda, Peretti e Silipo.

Per quanto riguarda il calciatore gambiano, come riporta Il Giornale di Sicilia, i programmi sono cambiati a stagione in corso: inizialmente era previsto di mandarlo in prestito, ma le sue prestazioni hanno fatto cambiare idea alla dirigenza rosa.

Sicuro della permanenza Doda, con un contratto fino al 2024, il Palermo ripartirà anche da Silipo e Peretti. I due sono calciatori di proprietà rosa, ma le squadre dalle quali sono stati acquistati, Roma e Verona, avrebbero il diritto di “recompra”. Nel caso in cui lo volessero esercitare, la Roma dovrebbe sborsare 500 mila euro per Silipo, mentre il Verona 300 mila per Peretti.