Ritiro Palermo, 14° giorno: la seduta pomeridiana / LIVE

ORE 18.22 – Cambiano le squadre: in rosa adesso Diakite, Peda, Avena; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

ORE 18.12 – Arancio con: Gomis, Squillacioti, Nicolosi, Avena; Brutto, Gomes, Ranocchia, Vasic; Brunori, Palumbo, Pohjanpalo.

ORE 18.08 – Inzaghi schiera due squadre nella trequarti campo per una partita a tema. Squadra rosa composta da: Di Bartolo, Diakite, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Di Francesco, Augello; Corona, Pohjanpalo.





ORE 17.52 – La squadra, divisa in due gruppi, svolge il classico torello.

ORE 17.47 – Inizia l’allenamento. Magnani svolge una seduta differenziata in palestra.

ORE 17.41 – Tutto pronto per l’inizio dell’allenamento. A breve i rosa scenderanno in campo.

Il Palermo torna in campo per la seduta pomeridiana nel quattordicesimo giorno del ritiro in Valle d’Aosta. A partire dalle ore 17.30 circa la diretta testuale dell’allenamento su Stadionews.

LEGGI ANCHE

PALERMO, TORNANO MAGNANI E DESPLANCHES

PALUMBO: “NON HO ESITATO A SCEGLIERE PALERMO”

PALERMO, PORTE GIREVOLI